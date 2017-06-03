Прогноз Слуцкого на финал Лиги чемпионов: «Реал» победит с минимальным счётом

Экс-главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий сделал прогнозы на финал Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал Мадрид».

Ставки:

победа «Реала» за 2.55

победа «Реала» со счётом 1:0 за 7.71

тотал матча меньше 2,5 гола за 1.62

Роналду забьёт за 2.26 (см. все коэффициенты на матч).

«Во всех последних финалах Лиги чемпионов был явный фаворит. Это и „Барселона“ в матче с „Ювентусом“ в 2015-м, и „Реал“ в поединках с „Атлетико“ в 2016-м и 2014-м. Но сейчас фаворита нет. „Реал“ по умолчанию не может быть аутсайдером. „Ювентус“ тоже очень мощно провёл сезон не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов, где по пути к финалу уверенно победил „Барселону“. Лично мне бы хотелось, чтобы получилась красивая история: Буффон завоёвывает трофей, которого пока что нет в его послужном списке. Поэтому сам я буду болеть за „Ювентус“. Но если прогнозировать результат, избегая эмоций, то по ряду причин — в чисто игровом плане, с точки зрения опыта состава и наличия звёзд, способных перевернуть подобный матч, — небольшое преимущество есть у „Реала“.

Поэтому возможны две опции. Первая — ничья в основное время, условно 1:1. Просто представьте, как было бы чудесно: дело доходит до серии пенальти, и решающий удар отражает Буффон! Вратарь заслужил бы такую красивую развязку, вот только в футболе ты далеко не всегда получаешь то, чего заслуживаешь… Второй вариант – победа «Реала», к примеру, 1:0. Если я должен выбрать какой-то один прогноз, тогда ставлю на это.

Много голов в принципе не жду. Предположу, что забитых мячей окажется не более двух. Особенно если не случится быстрый гол — тогда уж точно никто не захочет раскрываться и рисковать. Если выбирать авторов забитых мячей, вполне допускаю, что в очередной раз своё слово скажет Криштиану Роналду. Он сверхамбициозен и мечтает снова завоевать «Золотой мяч». А учитывая, что в этом году нет чемпионата мира или Европы, обладатель приза во многом определяется по итогам Лиги чемпионов. Для Роналду это дополнительная мотивация в довесок ко всему остальному. Ему важно одержать очередную победу над Месси в этом многолетнем противостоянии двух лучших на данный момент футболистов планеты – да и вообще, на мой взгляд, двух лучших игроков за всю историю футбола», — приводит слова Слуцкого сайт БК «Винлайн».

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Встреча «Ювентуса» и мадридского «Реала» состоится 3 июня на стадионе «Миллениум». Начало матча — в 21:45 мск.