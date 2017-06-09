Швеция — Франция: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 3.74

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2018 Швеция — Франция. Встреча состоится 9 июня, начало — в 21:45 мск.



Ставка: ничья за 3.74 (см. все коэффициенты).



«На своём поле Швеция сильна и редко проигрывает, поэтому ставка «победа хозяев или ничья» будет выглядеть логично. Но я рискну и выберу просто ничью — так коэффициент заметно выше. Франция лидирует в таблице с отрывом в 3 очка, и ничья её, в общем-то, устроит», — сказал Сэвидж.