Азиатский игорный оператор Letou стал титульным спонсором «Суонси»

Выступающий в английской Премьер-лиге валлийский футбольный клуб «Суонси Сити» объявил о подписании соглашения с азиатским игорным онлайн-оператором Letou. Об этом сообщается на официальном сайте «Суонси».

Соглашение рассчитано на сезон-2017/18. По условиям контракта Letou станет титульным спонсором «Суонси».

«У нас есть большие планы по продвижению бренда «Суонси» в Азии, где у Letou уже есть глобальное присутствие. Думаю, оператор поможет нам расширить своё присутствие в этой части мира", — прокомментировал подписание соглашения операционный директор «Суонси» Крис Перлман.

Это первое партнёрское соглашение Letou с командой АПЛ.