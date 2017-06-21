Генич: Мексика минимум трижды забьёт Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка конфедераций — 2017 Мексика — Новая Зеландия.

Ставка: Мексика забьёт больше 2,5 гола за 1.86 (см. все коэффициенты на матч).

«Новая Зеландия за последний год сыграла всего один (!!!) верховой матч. И что любопытно, это было как раз в товарищеской игре с Мексикой в октябре прошлого года. Состав у мексиканцев был тогда так себе, его даже полуостровным не назовёшь. Сейчас же другое дело. Все сильнейшие в строю, да и настрой на Кубок конфедераций соответствующий. Раз уж Россия не смогла через «вершок», то красиво эту годичную композицию закольцевать тем же соперником, с которым последний раз и «порадовали» результативностью.

Мексика оставила вполне сносное впечатление по первой игре, чего, к сожалению, не скажешь о новозеландцах. Думаю, в этом матче вполне может быть разгром. И не забываем, что при равенстве очков первый показатель — разница забитых-пропущенных. И Мексика об этом знает. Поэтому постарается забить как можно больше. Что такое оборона Новой Зеландии — мы с вами видели. Возьму индивидуальный тотал Мексики больше 2,5 гола", — приводит слова Генича сайт БК «Винлайн».

Матч Мексика — Новая Зеландия состоится 21 июня на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 21:00 мск.