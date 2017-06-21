Эксперты: Левандовски не покинет «Баварию», несмотря на интерес «Реала», «Челси»

Накануне СМИ сообщили о заинтересованности «Челси» и «Реала» в услугах нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского. Букмекеры обновили линию на клуб поляка к закрытию летнего трансферного окна.

Аналитики убеждены, что Левандовски останется в «Баварии» (1.20). Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (по 8.00). (см. все коэффициенты).

Следом идут «Реал» (17.0), «Манчестер Сити» (26.0), «ПСЖ» и «Арсенал» (по 34.0).

Слухи об уходе Левандовского активизировались после слов футболиста сборной Польши и его агента Майка Бартеля. Левандовски признался, что был очень разочарован своими партнёрами по команде и главным тренером Карло Анчелотти, поскольку они не помогли ему выиграть звание лучшего бомбардира Бундеслиги по итогам минувшего сезона. Поляк забил 30 мячей, уступив форварду дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерику Обамейянгу один гол. Бартель подчеркнул, что ещё никогда не видел своего клиента таким разочарованным.