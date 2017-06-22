«Манчестер Сити» заключил соглашение с азиатским букмекером K8

Онлайн-букмекер Kai-Fa Yule K8.com подписал контракт с футбольным клубом английской Премьер-лиги «Манчестер Сити». Оператор станет официальным партнёром «горожан» по ставкам в Азии.



Многолетнее соглашение вступит в силу с августа 2017 года. Букмекер получит право на размещение рекламы на стадионе «Манчестер Сити» в дни проведения домашних матчей.

Кроме того, клиенты азиатской компании примут участие в розыгрыше эксклюзивных призов от «Манчестер Сити», а также билетов на некоторые матчи английского клуба.