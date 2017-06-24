Букмекеры оценили шансы сборной России победить Мексику на Кубке конфедераций

Сегодня, 24 июня, в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций встретятся сборные Мексики и России. Начало — в 18:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу России за 3.08. Шансы Мексики на победу оценены коэффициентом 2.46. Поставить на ничью можно за 3.40 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.05, а на ТМ 2,5 гола — за 1.86.



Самые вероятные авторы голов — Марко Фабиан (2.38) и Хавьер Эрнандес (2.40). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.75.