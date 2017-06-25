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Прогноз Генича на матч Германия — Камерун: победа немцев, и обе забьют

25 июня 2017, воскресенье. 16:08. Ставки

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка конфедераций — 2017 Германия — Камерун.

Ставка: победа Германии и обе команды забьют за 2.59 (см. все коэффициенты на матч)

«Йоахим Лёв продолжает эксперименты над командой, причём в официальных матчах. Он прилично перетряхнул состав перед встречей с Чили, сыграл в три защитника, практически без нападающих. На позицию форварда был выдвинут Штиндль, а номинальные центральные нападающие Вагнер и Вернер остались в резерве. Удивил Лёв тем, что не сделал ни одной замены в прошлом матче. Но перед турниром Лёв обещал дать поиграть всем, кто есть в немецкой заявке. Думаю, наставник сборной Германии сдержит слово во встрече с Камеруном.

Но не так важно, в каком составе сыграют немцы, обыгрывать Камерун они обязаны. Хотя африканская сборная мне нравится — быстрая, с хорошими исполнителями в группе атаки. Немцы же дают играть соперникам. Не беру только второй тайм встречи с Чили, когда чуть-чуть подсушили игру немцы. Если бы они прибавили, то могли бы и выиграть.

Учитывая, что у Германии выйдет свеженький состав, то можно ждать забитых мячей. Но в обороне у немцев есть дыры. Если Абубакар поправит реализацию, то Камерун забьёт. Если бы он свои моменты реализовывал, то претендовал бы на звание лучшего бомбардира турнира.

Предлагаю поставить на победу Германии, и обе забьют», — рассказал Генич.

Матч Камерун — Германия состоится 25 июня в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 18:00 мск.

Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
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