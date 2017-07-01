Букмекеры оценили шансы «Спартака» выиграть у «Вождоваца» на сборе в Австрии

1 июля в товарищеском матче встретятся «Спартак» и «Вождовац» (Сербия). Начало — в 18:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Спартак» и предлагают поставить на российский клуб за 1.30. Шансы «Вождоваца» на победу оценены коэффициентом 6.35. Поставить на ничью можно за 5.50 (см. все коэффициенты на матч)



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.60, а на ТМ 2,5 гола — за 2.34.



Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.91. Поставить на результативную ничью можно за 7.90.