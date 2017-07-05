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Госдума отложила рассмотрение законопроекта о списке событий для приёма ставок

5 июля 2017, среда. 16:01. Ставки

На заседании совета Госдумы РФ было решено отложить рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в статью 15 ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (об уточнении требований к букмекерским конторам, тотализаторам, пунктам приёма ставок букмекерских контор и тотализаторов), которое было намечено на 5 июля.

«Принято решение отложить рассмотрение указанного проекта федерального закона», — говорится на сайте Госдумы.

Подробнее о данном законопроекте можно узнать в материале по ссылке ниже.

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В Госдуме подготавливают законопроект, по которому российские букмекеры смогут принимать ставки только на прописанные в документе события.
Источник: Государственная Дума Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
Новости. Ставки
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