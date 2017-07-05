Госдума отложила рассмотрение законопроекта о списке событий для приёма ставок

На заседании совета Госдумы РФ было решено отложить рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в статью 15 ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (об уточнении требований к букмекерским конторам, тотализаторам, пунктам приёма ставок букмекерских контор и тотализаторов), которое было намечено на 5 июля.

«Принято решение отложить рассмотрение указанного проекта федерального закона», — говорится на сайте Госдумы.

Подробнее о данном законопроекте можно узнать в материале по ссылке ниже.