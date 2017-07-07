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Аналитики не верят в победу волейболисток сборной России над США в Гран-при

7 июля 2017, пятница. 00:05. Ставки

7 июля в матче Мирового Гран-при по волейболу сыграют женские сборные США и России. Начало игры — в 10:00 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу США за 1.34. Шансы России оценены в 3.54 (см. все коэффициенты).

Коэффициент на победу россиянок с форой "+1,5 партии" — 2.13, а на победу США с форой "-1,5 сета" — 1.68.

Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят поражение сборной России в трёх партиях (3.08). Поставить на победу США 3:1 можно за 3.40, коэффициент на выигрыш американок в пяти сетах — 5.00.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Волейбол Женская сборная США — Волейбол коэффициенты
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