Аналитики не верят в победу волейболисток сборной России над США в Гран-при

7 июля в матче Мирового Гран-при по волейболу сыграют женские сборные США и России. Начало игры — в 10:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу США за 1.34. Шансы России оценены в 3.54 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на победу россиянок с форой "+1,5 партии" — 2.13, а на победу США с форой "-1,5 сета" — 1.68.



Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят поражение сборной России в трёх партиях (3.08). Поставить на победу США 3:1 можно за 3.40, коэффициент на выигрыш американок в пяти сетах — 5.00.