Согласно котировкам Яя Туре после ухода из «Манчестер Сити» будет играть в Китае

В июне полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, соглашение которого с клубом истекало этим летом, подписал новый контракт, который рассчитан на один год. Букмекеры обновили линию на следующий клуб в карьере ивуарийца.

Аналитики склоняются к тому, что Туре после ухода из «Сити» будет играть за клуб из чемпионата Китая (2.63). Другим вероятным вариантом считается одна из команд MLS (4.00) (см. все коэффициенты).

Следом идут «Интер» (4.32), «Арсенал» (7.00), «Ливерпуль» (9.00), а также «Реал», «МЮ», «Монако», «Ювентус» и «ПСЖ» (по 11.0).