Букмекеры: «Краснодар» — аутсайдер в матче с новым клубом Данни

8 июля в товарищеском матче встретятся «Краснодар» и пражская «Славия», в которую перешёл экс-капитан «Зенита» Данни. Начало — в 19:00 мск.



Букмекеры считают «Краснодар» аутсайдером и предлагают поставить на российский клуб за 2.92. Шансы «Славии» на победу оценены коэффициентом 2.38. Поставить на ничью можно за 3.60 (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.75, а на ТМ 2,5 гола — за 2.20.



Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.54. Поставить на результативную ничью можно за 5.00.