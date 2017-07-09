Лебедев — Флэнаган: букмекеры не сомневаются в победе российского боксёра

Букмекеры обновили линию на поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) в первом тяжёлом весе 37-летним россиянином Денисом Лебедевым (29-2-0, 22 КО) и 27-летним австралийцем Марком Флэнаганом (22-4-0, 15 КО).

Аналитики убеждены в победе Лебедева и предлагают поставить на россиянина за 1.14. Шансы Флэнагана оценены в 6.40, поставить на ничью можно за 34.0 (см. все коэффициенты).



По мнению букмекеров, бой продлится более 6 раундов: коэффициент на ТБ 6,5 раунда — 1.52, а на ТМ 6,5 раунда — 2.37.