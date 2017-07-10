Букмекеры оценили шансы Руни стать лучшим бомбардиром АПЛ-2017/18 в «Эвертоне»

Накануне нападающий Уэйн Руни перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон». 31-летний англичанин подписал с «ирисками» контракт на два года.

Букмекеры обновили линию на лучшего бомбардира АПЛ-2017/18 и предлагают поставить на Руни за 101.0 (1%). Фаворитами считаются Гарри Кейн (4.00), Ромелу Лукаку (5.50) и Серхио Агуэро (7.00). (см. все коэффициенты)

Шансы «Эвертона» стать чемпионом Англии в следующем сезоне оценены в 79.0. Поставить на то, что «ириски» попадут в топ-6, можно за 3.74, а в топ-4 — за 10.5.

Руни начинал карьеру в «Эвертоне» и в стан «МЮ» перебрался в 2004 году. За 13 лет в составе «красных дьяволов» Уэйн стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола), пять раз выиграл АПЛ, по одному разу — Лигу чемпионов, Кубок Англии, Лигу Европы и клубный чемпионат мира, трижды — Кубок лиги и четырежды — Суперкубок Англии.