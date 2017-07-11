Букмекерская компания Paddy Power открыла приём ставок на фейковые трансферные новости, поглумившись над изданиями, которые любят публиковать «утки».

Накануне нападающий «Барселоны» Неймар во время пребывания в Бразилии пошутил, что может однажды перейти в «Эйбар». Таков был ответ футболиста на вопрос о своём будущем в каталонской команде. «Всё может быть, кто знает. «Манчестер»? Да, или «Эйбар», — сказал Неймар и рассмеялся.

Оператор предложил поставить на то, что Неймар перейдёт в «Манчестер Юнайтед» за 15.0. Шансы «Бешикташа» заполучить Диего Косту («Челси») оценены в 10.0. Коэффициент на переход Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона» в «Эвертон» — 8.00.