«Шахтёр» — «Динамо» Киев: эксперты назвали фаворита игры за Суперкубок Украины

15 июля в матче за Суперкубок Украины встретятся донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо». Начало матча — в 21:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Шахтёра» за 2.04. Шансы «Динамо» на победу оценены коэффициентом 3.92. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.54.



Аналитики не уверены, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.04, на ТМ 2,5 гола — тоже за 1.87 (см. все коэффициенты).



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.84. Коэффициент на итоговую победу «Шахтёра» — 1.51, а на победу «Динамо» — 2.57.