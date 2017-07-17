Аналитики: «Милан» — аутсайдер игры Международного кубка чемпионов с «Боруссией»

Букмекеры назвали фаворита матча Международного кубка чемпионов «Милан» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 14:20 по московскому времени. Игра пройдет в Китае.

Букмекеры считают «Боруссию» фаворитом и предлагают поставить на немецкий клуб за 2.14. Шансы «Милана» на победу оценены коэффициентом 3.34. Поставить на ничью можно за 3.84. (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.53, а на ТМ 2,5 гола — за 2.44.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.53. Самые вероятные авторы голов — Пьер-Эмерик Обамейянг (1.75) и Карлос Бакка (2.38).