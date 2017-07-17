Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Аналитики: «Милан» — аутсайдер игры Международного кубка чемпионов с «Боруссией»

17 июля 2017, понедельник. 23:39. Ставки

Букмекеры назвали фаворита матча Международного кубка чемпионов «Милан» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 14:20 по московскому времени. Игра пройдет в Китае.

Букмекеры считают «Боруссию» фаворитом и предлагают поставить на немецкий клуб за 2.14. Шансы «Милана» на победу оценены коэффициентом 3.34. Поставить на ничью можно за 3.84. (см. все коэффициенты на матч).

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.53, а на ТМ 2,5 гола — за 2.44.

Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.53. Самые вероятные авторы голов — Пьер-Эмерик Обамейянг (1.75) и Карлос Бакка (2.38).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Боруссия Д ФК Милан коэффициенты
Новости. Ставки
17 июля 2017, понедельник
23:39 Аналитики: «Милан» — аутсайдер игры Международного кубка чемпионов с «Боруссией»
21:26 Макгрегор — Мейвезер: 83% от общего числа ставок сделаны на победу ирландца
17:37 Фанат выиграл $ 210 тыс., поставив на победу Федерера на Уимблдоне
15:20 Доходы бюджета РФ от проведения лотерей составили миллиард рублей в 2016 году
15:00 Tempobet стала спонсором футбольного клуба «Престон Норт Энд» из Чемпионшипа
13:30 Феттель не помешает Хэмилтону стать чемпионом Формулы-1, убеждены букмекеры
11:45 Букмекеры оценили шансы Федерера выиграть US Open
10:00 Фанат «Сити» выиграл £ 2 тыс., поставив 7 лет назад на переход Руни в «Эвертон»
16 июля 2017, воскресенье
23:21 БК «Леон» стала титульным спонсором ФК «СКА-Хабаровск»
13:30 Букмекеры: «Ахмат» выиграет у «Амкара» в Грозном на глазах Роналдиньо
11:45 Волейболистки сборной России победят Нидерланды на Гран-при, убеждены эксперты
10:00 Согласно котировкам Федерер в финале Уимблдона разгромит Чилича
09:00 Аналитики: Хэмилтон выиграет Гран-при Великобритании, Квят не попадёт в очки
15 июля 2017, суббота
23:15 Букмекеры оценили шансы «СКА-Хабаровск» отобрать очки у «Зенита»
17:30 Букмекер STS стал новым спонсором футбольной команды «Ягеллония» из Польши
16:00 «Шахтёр» — «Динамо» Киев: эксперты назвали фаворита игры за Суперкубок Украины
14:45 Букмекеры оценили шансы Слуцкого выиграть первый матч у руля «Халл Сити»
14:30 Аналитики: волейболистки сборной России разгромят Бельгию в матче Гран-при
13:40 Гарбинье Мугуруса — Винус Уильямс: прогноз Анны Чакветадзе
13:00 Федерация баскетбола Австралии заключила соглашение с Genius Sports
11:30 Букмекеры оценили шансы «Анжи» отобрать очки у ЦСКА в первом туре РФПЛ
10:00 Согласно котировкам Винус Уильямс проиграет Мугурусе в финале Уимблдона
14 июля 2017, пятница
20:44 ФК «Локомотив»: 1xBet подготовил уникальные ставки на игры нашего клуба
19:25 Букмекер: 88% игроков ставят на победу «Спартака» над «Локомотивом»
18:10 FA выдвинула официальные обвинения вратарю, который ел пирог во время матча
17:00 Букмекеры назвали фаворита РФПЛ сезона-2017/18
15:19 Winamax стала спонсором французского футбольного клуба «Анже»
13:38 Букмекеры: шансы ЦСКА пройти АЕК — 63%
13:26 БК «1хСтавка» стала партнёром ФК «Краснодар»
13:20 Эксперты: женская сборная России по волейболу победит доминиканок на Гран-при
12:54 Комитет Госдумы поддержал запрет ставок на детско-юношеские соревнования
12:40 БК «Пари-Матч» стала официальным букмекером «Ростова»
12:00 Аналитики: Федерер разгромит Бердыха в полуфинале Уимблдона
11:15 «Спартак» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита матча за Суперкубок России
09:30 Согласно котировкам Макарова и Веснина выйдут в финал Уимблдона в парах
03:22 Прогноз Гутцайта на матч «Спартак» — «Локомотив»: победа «Локо» с форой (0)
13 июля 2017, четверг
19:40 Букмекеры: Ибрагимович продолжит карьеру в MLS. Вариант с «Зенитом» не исключён
19:04 Холдинг «Пари-Матч» продал права на бренд в России
16:45 Количество пунктов приёма ставок в России за полгода выросло на 1%
15:12 Выручка NetEnt увеличилась на 15% в первой половине 2017 года
13:20 Paddy Power вернула деньги тем, кто ставил на победу Маррея в Уимблдоне
12:30 Винус Уильямс — Йоханна Конта: прогноз Анны Чакветадзе
11:30 Винус Уильямс — Конта: букмекеры назвали фаворита полуфинала Уимблдона
11:15 888 Holdings пошёл на значительные сокращения рабочих мест
09:30 Согласно котировкам Рыбарикова не помешает Мугурусе выйти в финал Уимблдона
Все новости RSS
Партнерский контент
Какой способ идентификации для легальных букмекерских контор для вас наиболее предпочтителен?
Архив →
© championat.com, 2000–2017