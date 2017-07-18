«Динамо» — «Спартак»: статистическое превью матча

18 июля на «Арене Химки» состоится московское дерби — «Динамо» будет принимать «Спартак».

В российской истории команды встречались 53 раза с учётом всех турниров. 27 матчей выиграли красно-белые, 16 завершились вничью, 10 раз побеждали динамовцы.

При этом «Спартак» выиграл последние шесть встреч у «Динамо» в чемпионатах России. Поставить на седьмую викторию красно-белых предлагается за 1.94 (см. все коэффициенты на матч).

В последние годы матчи данных команд чаще получались зрелищными. В 7 из 10 случаев играла ставка «Обе забьют», в 8 из 10 пробивался тотал в 2,5 гола. Обмен голами в сегодняшнем дерби котируется за 1.69. Тотал матча больше 2,5 гола — за 1.85.

В прошлом сезоне команды победили в своих дивизионах — «Спартак» выиграл РФПЛ, «Динамо» стало первым в ФНЛ. Форвард бело-голубых Кирилл Панченко выиграл гонку бомбардиров ФНЛ, забив 24 гола. Если нападающий сегодня огорчит «Спартак», сыграет ставка с коэффициентом 3.00. А наиболее вероятным букмекеры считают забитый мяч в исполнении лучшего бомбардира «Спартака» Квинси Промеса (2.20).