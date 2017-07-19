Госдума во втором чтении приняла законопроект о запрете анонимайзеров в России

Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект, запрещающий использование анонимайзеров — технологий доступа к заблокированным сайтам. Авторами инициативы выступили в начале июня депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

Законопроект устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен.



Согласно документу, Роскомнадзор создаст и будет вести федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую чёрный список запрещённых ресурсов. На основании обращения правоохранителей ведомство будет определять провайдера, который допускает размещение в Интернете программно-аппаратных средств доступа к запрещённым информационным ресурсам. Такому провайдеру будет направляться электронное уведомление на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца анонимайзера. В течение трёх рабочих дней провайдер будет обязан направить соответствующие данные.



Затем Роскомнадзор будет направлять анонимайзеру требование о необходимости подключения к ФГИС, причём ресурс должен будет сделать это в течение 30 дней. По требованию ведомства подключиться к ФГИС будут обязаны также интернет-поисковики, работающие в РФ, сообщает ТАСС.



После «вхождения» в ФГИС анонимайзер в течение трёх дней должен будет «обеспечить соблюдение запрета предоставлять возможность использования на территории РФ» программ и иных техсредств для получения доступа к запрещённым сайтам, а поисковик — прекратить выдачу ссылок на них. В случае неисполнения требования Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры.



Третье чтение законопроекта состоится в пятницу, 21 июля.