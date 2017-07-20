21Bet стала спонсором регбийного клуба «Глостер»

Профессиональный регбийный клуб «Глостер Рагби», выступающий в английской Премьер-лиге, заключил спонсорское соглашение с букмекерской компанией 21Bet. Сделка рассчитана на один сезон.

Стадион клуба West Stand будет переименован в 21Bet Terrace. Также оператор по условиям соглашения станет официальным букмекером «Глостер Рагби».

Болельщики регбийного клуба смогут сделать ставки на специальные линии от оператора, а также получат от букмекера определённые бонусы, если зарегистрируются как новые клиенты.