Евросоюз хочет, чтобы букмекеры проверяли клиентов, сделавших ставки на € 2 тыс.

Европейский союз может заставить букмекеров внедрить идентификационные проверки клиентов, которые делают ставки на сумму более € 2 тыс., информирует Sbcnews.

Более жёсткие положения являются частью директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег, направленной против террористических организаций и призванной не позволять преступным группировкам отмывать деньги через законные предприятия и услуги.

Ряд аналитиков отраслевого рынка считают, что предстоящие жёсткие предписания Евросоюза могут нарушить работу крупных букмекеров.