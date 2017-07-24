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Сергеев: букмекеры в России заняли пустующую нишу спортивного спонсорства

24 июля 2017, понедельник. 21:17. Ставки

Генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев рассказал о ситуации со спонсорством букмекерами российских футбольных команд.

«Букмекеры в России заняли пустующую нишу спортивного спонсорства. В спорт, кроме государственных компаний, по большому счёту никто не вкладывается. Частных компаний, желающих спонсировать российский спорт, минимум. Да и те в основном производители спортивной формы. У многих клубов РФПЛ пустота на форме. У „Амкара“, у „Уфы“. И сейчас эту пустоту занимают букмекеры.

Что касается размещения бренда bwin.ru на футболках российских футбольных команд — это у нас в планах есть, но точно не в этом сезоне. Пока подождём, посмотрим, как будет развиваться рынок, а затем решим, будем мы спонсировать какой-либо футбольный спортивный клуб или нет», — рассказал Сергеев в эфире радиостанции «Москва FM».

Напомним, 7 июня стало известно, что всемирно известный бренд bwin первым из зарубежных операторов в ближайшее время начнёт приём интерактивных ставок в России. Проект bwin.ru был создан компаниями GVC Holdings и ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке медиахолдинга Rambler&Co.

«Стать первыми в мобайле». Всемирно известный бренд bwin пришёл в Россию
В России появился новый букмекер. Им стал отлично известный любителям ставок bwin. Подробности — в репортаже с презентации бренда.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Дмитрий Сергеев bwin Спонсорские контракты с букмекерами
Новости. Ставки
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