Сергеев: букмекеры в России заняли пустующую нишу спортивного спонсорства

Генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев рассказал о ситуации со спонсорством букмекерами российских футбольных команд.

«Букмекеры в России заняли пустующую нишу спортивного спонсорства. В спорт, кроме государственных компаний, по большому счёту никто не вкладывается. Частных компаний, желающих спонсировать российский спорт, минимум. Да и те в основном производители спортивной формы. У многих клубов РФПЛ пустота на форме. У „Амкара“, у „Уфы“. И сейчас эту пустоту занимают букмекеры.



Что касается размещения бренда bwin.ru на футболках российских футбольных команд — это у нас в планах есть, но точно не в этом сезоне. Пока подождём, посмотрим, как будет развиваться рынок, а затем решим, будем мы спонсировать какой-либо футбольный спортивный клуб или нет», — рассказал Сергеев в эфире радиостанции «Москва FM».

Напомним, 7 июня стало известно, что всемирно известный бренд bwin первым из зарубежных операторов в ближайшее время начнёт приём интерактивных ставок в России. Проект bwin.ru был создан компаниями GVC Holdings и ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке медиахолдинга Rambler&Co.