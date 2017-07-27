«Эвертон» — «Ружомберок»: прогноз «Чемпионата» на автора забитого мяча

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков подготовил прогноз на матч Лиги Европы «Эвертон» — «Ружомберок».

Ставка: гол Уэйна Руни с коэффициентом 1.8 (см. все коэффициенты на матч).

«Эвертон» стартует в Лиге Европы с матча против словацкого «Ружомберока». Для ливерпульского клуба это первый официальный матч в сезоне. А вот словаки уже разогнались, сумев пройти в Лиге Европы «Войводину» и «Бранн», причём норвежцев за счёт неожиданной гостевой победы. Но в выходные стартовал национальный чемпионат, и «Ружомберок» проиграл в первом матче «Злате Моравце» — 1:2.

Понятно, что этот соперник синим по плечу. Но я бы хотел предложить ставку на гол Уэйна Руни. Это будет первый матч для него на родном «Гудисоне». Эмоции будут переполнять легенду английского футбола. Фанаты поддержат. К тому же в «Эвертоне» он будет играть в центре атаки при поддержке Рамиреса и Миральяса. Руни бьёт пенальти и штрафные. Так что за 1.8 вполне можно сыграть его гол в матче со слабым оппонентом".

Встреча «Эвертона» и «Ружомберока» состоится сегодня, 27 июля. Начало — в 22:05 мск.