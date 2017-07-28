Роскомнадзор за 5 лет заблокировал 43 тыс. страниц с нелегальным гемблингом

Роскомнадзор за пять лет действия закона об ограничении доступа к сайтам с запрещённой в России информацией заблокировал около 275 тыс. ресурсов, в основном на основании судебных решений, за пропаганду распространения наркотиков и проведение азартных игр в режиме онлайн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.



Пять лет назад Владимир Путин подписал федеральный закон об ограничении доступа к сайтам с запрещённой в России информацией. Закон предполагает создание единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, который позволяет идентифицировать сайты, содержащие запрещённую информацию. В частности, речь идёт о сайтах, пропагандирующих употребление наркотиков, самоубийства, детскую порнографию, организующих азартные игры и незаконные лотереи. Работу реестр начал 1 ноября 2012 года.

По данным Роскомнадзора, наибольшее количество — более 97 тыс. — внесено в реестр на основании судебных решений о признании информации запрещённой к распространению на территории РФ. На втором месте — более 70 тыс. — ресурсы, пропагандирующие распространение наркотиков. Более 43 тыс. интернет-страниц заблокированы за незаконную организацию и проведение онлайн-азартных игр и лотерей, более 38 тыс. внесены в реестр за детскую порнографию и более 25 тыс. — за суицидальный контент.



Если сайт удаляет запрещённую информацию, он исключается из единого реестра. На сегодняшний день, по данным Роскомнадзора, за время действия закона из реестра было удалено более 178 тыс. интернет-ресурсов.

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство активно взаимодействует с администрациями крупных интернет- порталов: «Яндекс», Mail, «Одноклассники», «ВКонтакте», «Рамблер», Livejournal, Google, Youtube, Blogspot, Facebook, Instagram, Twitter, Github, Amazon, iTunes, Akamai, Archive.org, Tumblr.com, Vimeo и др.

«Благодаря этому 70% запрещённой информации удаляется интернет- ресурсами и площадками самостоятельно. Не удаляют противоправный контент в основном сайты, специализирующиеся на распространении запрещённой информации», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.