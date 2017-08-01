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FA не стала наказывать Терри и «Челси» за замену на 26-й минуте прощальной игры

1 августа 2017, вторник. 14:51. Ставки

Футбольная ассоциация Англии (FA) не стала наказывать защитника Джона Терри и его бывший клуб «Челси» за церемонию проводов в заключительном матче ветерана на «Стэмфорд Бридж» в концовке прошлого сезона. На протяжении 19 лет своей карьеры в «Челси» Терри носил 26-й номер, и именно на 26-й минуте домашнего матча с «Сандерлендом» игроки обеих команд выстроились в коридор почёта, чтобы проводить Джона с поля.

Вскоре стало известно о нескольких крупных выигрышах в букмекерских конторах — люди ставили на конкретную минуту, на которой Терри будет заменён. Коэффициент на то, что Джон покинет поле именно на 26-й минуте, составлял 100 к 1.

Это даёт основания считать, что устроенный командами во время футбольного матча спектакль был спланирован заранее, а это является прямым нарушением правил FA. Но проведённая проверка не обнаружила каких-либо противоречий.

Таким образом, «Челси» и 36-летний Терри, который этим летом перешёл в «Астон Виллу» на правах свободного агента, избежали санкций.

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Источник: BBC Сообщить об ошибке
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Челси Джон Терри
Новости. Ставки
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