Сергеев: в bwin рады заключению соглашения с Sochi Hockey Open 2017

Генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев прокомментировал подписание соглашения с предсезонным хоккейным турниром Sochi Hockey Open 2017, согласно которому оператор станет официальным партнёром турнира.

«Мы планомерно идём по пути развития нашей компании и в своей стратегии фокусируемся на работе с ведущими клубами и федерациями. Турнир в Сочи – главный предсезонный хоккейный турнир, и мы рады заключению взаимовыгодного соглашения. Уже грядущей осенью мы приступим к приёму интерактивных ставок, и совсем скоро наши пользователи смогут по достоинству оценить уровень предоставляемых нами услуг», – сообщил Сергеев.

Sochi Hockey Open 2017 пройдёт с 5 по 9 августа 2017 года на арене ЛД «Большой» в Олимпийском парке. В соревнованиях примут участие шесть команд: олимпийская сборная России, «Сочи», «Металлург» (Магнитогорск), СКА (Санкт-Петербург), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) и сборная Канады.

Всемирно известный бренд bwin первым из зарубежных операторов в ближайшее время начнёт приём интерактивных ставок в России. Проект bwin.ru был создан компаниями GVC Holdings и ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке медиахолдинга Rambler&Co. Партнёрство с Sochi Hockey Open 2017 – первое спонсорское соглашение bwin Россия в рамках реализации стратегии продвижения на российском рынке.