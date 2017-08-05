«Боруссия» Д — «Бавария»: букмекеры назвали фаворита игры за Суперкубок Германии

Букмекеры назвали фаворита матча за Суперкубок Германии «Боруссия» Д — «Бавария». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.



Букмекеры считают «Баварию» фаворитом и предлагают поставить на мюнхенцев за 2.34. Шансы «Боруссии» на победу оценены коэффициентом 3.06. Поставить на ничью в основное время можно за 3.68. (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.59, а на ТМ 2,5 гола — за 2.52.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.49. Самые вероятные авторы голов — Роберт Левандовски (1.80) и Пьер-Эмерик Обамейянг (1.90).



Коэффициент на итоговую победу «Баварии» — 1.73, а на победу «Боруссии» — 2.18.