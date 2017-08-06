Прогноз Непомнящего на матч «Зенит» — «Спартак»: результативная ничья

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак».

«Интересный матч. У «Спартака» может быть некое преимущество за счёт куража, в котором они сейчас находятся. У «Зенита» намечается ротация — те игроки, которые играют в Лиге Европы, не играют в чемпионате. Они сохраняют силы. У «Спартака» ситуация немного другая: у них больше времени на отдых. Поставлю на счёт 2:2», — рассказал Непомнящий корреспонденту «Чемпионата».

Букмекеры считают фаворитом матча «Зенит» и предлагают поставить на питерцев за 2.03. Шансы «Спартака» на победу оценены коэффициентом 3.72. Ничья котируется за 3.78. На результативную ничью можно ставить за 4.30, на точный счёт 2:2 — за 14.00 (см. все коэффициенты на матч).