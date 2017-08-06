Савин: в матче «Зенит» — «Спартак» ставлю на «обе забьют»

Бывший футболист ряда команд РФПЛ, а сейчас телеведущий и комментатор Евгений Савин дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в 4-м туре РФПЛ.

Ставка: обе забьют за 1.56 (см. все коэффициенты на матч)

«Я уже взял билет на игру, потому что такое зрелище невозможно пропустить! После жёсткой пощёчины в прошлом сезоне, когда «Спартак» обыграл «Зенит» и оставил того не только без титула, но и без Лиги чемпионов, в Петербурге живут предвкушением мести. Да, «Зенит» неплохо начал, но пока команда далека от идеала, которого ждут болельщики и Роберто Манчини. За «Спартак» говорит сыгранность костяка команды, завоевавшего чемпионство. Моя ставка — обе забьют с коэффициентом 1.56», — приводит слова Савина сайт БК «Лига Ставок».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 6 августа в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00 мск.