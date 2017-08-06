Sky Betting and Gaming начала сотрудничать с фэнтези-оператором Dribble

Игорная компания Sky Betting and Gaming объединила силы с экспертом по фэнтези-футболу Dribble, чтобы расширить своё присутствие на рынке ежедневных фэнтези-игр Великобритании (DFS).



Согласно новому соглашению, продукт Dribble теперь будет предлагаться под брендом Sky Bet, в то время как оператор азартных игр будет продвигать игру через свои различные платформы.



Продукт Dribble DFS доступен для матчей английской Премьер-лиги, Кубка Англии и Кубка английской лиги, а также MLS (высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде).