Букмекер: 65 % ставок в матче ЦСКА — «Спартак» сделаны на победу красно-белых

Большинство клиентов букмекерских контор верят в победу «Спартака» в дерби против ЦСКА.

65 % ставок сделано на победу команды Массимо Карреры, 25 % на «армейцев», ещё 10 % ждут ничью.

Подавляющее число (90 %) клиентов считает, что матч будет результативным и ставит на ТБ 2,5 гола. В «низовой» матч верят лишь 10 % игроков.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 12 августа на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА». Начало — в 17:30 мск.