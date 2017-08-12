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Sporting Index выпустила первое ставочное приложение для Google Play Store

12 августа 2017, суббота. 18:45 Ставки

Отраслевая торговая компания Sporting Index (дочерняя компания Sporting Group) выпустила приложение для ставок на спорт в Google Play Store, став первым ставочным приложением для Android. Расширение доступно только для клиентов из Великобритании.

Sporting Group расширила цифровой охват после решения Google отказаться от давнего запрета на приложения с азартными играми в своем магазине.

Приложение автоматически синхронизируется с версией для ПК, а потому личные предпочтения будут мгновенно доступны при входе в систему через мобильный или планшет.

Источник: Sbcnews Сообщить об ошибке
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Новости. Ставки
12 августа 2017, суббота
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