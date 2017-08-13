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Каролина Возняцки — Элина Свитолина: прогноз «Чемпионата» на финал в Торонто

13 августа 2017, воскресенье. 15:15 Ставки

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков подготовил прогноз на финальный матч турнира WTA в Торонто: Каролина Возняцки (Дания) — Элина Свитолина (Украина).

Ставка: победа Свитолиной и тотал больше 21,5 гейма с коэффициентом 3.0 (см. все коэффициенты на матч).

«И Возняцки, и Свитолина показывают свой лучший теннис на этой неделе. Каждая играет в своём стиле. Датчанка по традиции больше обороняется и контратакует, украинка сама развивает атаки. Счёт личных встреч — 2:0 в пользу Свитолиной. Она выигрывала в Майами в прошлом году и в финале в Дубае в нынешнем. Как известно, в Северной Америке Возняцки обожает играть, достигает качественных результатов. Но сложно ей будет превзойти Свитолину, которая практически не ошибается. Обыграть Халеп 6:1, 6:1 дорогого стоит.

В то же время упорство и характер помогут датчанке затянуть встречу. Вероятный дождь может быть ей на руку. Жду довольно упорной встречи, но ставлю на Свитолину. Возняцки может выиграть, если только украинка начнёт допускать чрезмерное количество ошибок. Рассчитывать на это сложно".

Встреча Возняцки и Свитолиной состоится сегодня, 13 августа. Начало — в 20:30 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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