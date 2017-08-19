Прогноз Арустамяна на матч «Спартак» — «Локомотив»: красно-белые забьют дважды

Спортивный комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на московское дерби «Спартак» — «Локомотив» в седьмом туре РФПЛ.

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 гола за 2.10 (см. все коэффициенты на матч)

«При всём том, что «Спартак» откровенно неудачно стартовал в чемпионате России, красно-белые довольно успешно играют дома. Оцените сами — две свои домашние игры подопечные Карреры выиграли, причём относительно уверенно. Все свои очки красно-белые теряют в выездных матчах.

Вообще, сложно переоценить значимость игры «Спартак» — «Локомотив». Да, «Локомотив» выше в таблице и, в принципе, удачно стартовал, если бы не последний матч с «Тосно», но всё равно уверенности в «Локо» нет, как нет и нападающего, без которого сложно играть в любом случае. Фаворит в матче «Спартак» – это говорят и коэффициенты и общий расклад сил.

«Спартаку» эта победа нужна как воздух. Плюс фактор поля, о котором я уже говорил. Но брать просто чистую победу не хочется, тем более всегда возможны варианты. Чем силён «Спартак»?! Атакой. Тем более в домашнем матче. Мой прогноз — индивидуальный тотал красно-белых больше 1,5 гола", — приводит слова Арустамяна сайт БК «Винлайн».

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится сегодня, 19 августа, на «Открытие Арене» в Москве. Начало — в 17:30.