Логотип Playtika появится на игровой форме и командном автобусе «Севильи»

Игорная компания Playtika стала новым спонсором испанского футбольного клуба «Севилья», который выступает в Примере. Соглашение рассчитано на сезон-2017/18 с возможностью дальнейшего продления.

Логотип оператора появится на передней части игровых футболок «Севильи» и официальном автобусе команды.

Компания также получит право на размещение рекламы на территории стадиона клуба в дни проведения домашних матчей и сможет использовать официальные аккаунты «Севильи» в социальных сетях для продвижения бренда.