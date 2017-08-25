Мейвезер планирует поставить $ 5 млн на свою победу в бою с Макгрегором

Американский боксёр Флойд Мейвезер-младший планирует поставить $ 5 млн на свою победу в бою с Конором Макгрегором. Об этом сообщил журналист Ар Джей Белл.

«Надёжный источник из Вегаса сообщает: Мейвезер серьёзно раздумывает над тем, чтобы поставить $ 5 млн на себя в бою с Макгрегором», — написал журналист в «Твиттере».

23 августа боксёр заявил на пресс-конференции, что не сомневается в своей победе и готов поставить крупную сумму на свою победу: «Вы увидите купон, не волнуйтесь. Пока не могу назвать сумму, но она точно будет крупной. Самая большая ставка в моей жизни? Думаю, да», — сказал Мейвезер.

Поединок между Мейвезером и Макгрегором по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.