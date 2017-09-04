Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Торпедо» НН — «Динамо» (Москва)

Автор «Чемпионата» Павел Панышев сделал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» НН — «Динамо» (Москва).

Ставка: победа «Торпедо» в основное время матча за 1.88 (см. все коэффициенты на матч).

«Торпедо» показало шикарную игру в матче со СКА. Нижегородцы вытащили встречу со счёта 1:3, и заработали одно очко. Да, проиграли в серии буллитов, но команда проявила типичный для коллективов Петериса Скудры характер и бойцовские качества. К слову, вызывает опасения состояние здоровья Вячеслава Кулёмина, которого Максим Чудинов ударил в голову. Будем надеяться, что с ним всё в порядке, что всё обойдётся без серьёзной травмы. Московское «Динамо» тоже на ходу. У динамовцев три победы подряд, они разгромили в Риге местных одноклубников. Надо отметить, что первую шайбу за новую команду забросил Евгений Артюхин. В целом команда Владимира Воробьёва выглядит неплохо. Эти клубы были соперниками по прошлогоднему плей-офф. Тогда динамовцы, ведомые Сергеем Орешкиным, оказались сильнее. Торпедовцам есть что доказывать и за что брать реванш», — считает Панышев.

Встреча «Торпедо» и московского «Динамо» состоится 4 сентября в Нижнем Новгороде. Начало — 19:00 мск.