На «каппера», проигравшего все деньги клиента, заведено уголовное дело

Следователями ОМВД России по городу Усинску (республика Коми) возбуждено уголовное дело в отношении Аделя Сулейманова по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Житель Усинка лишился более 113 тыс. рублей, которые Сулейманов, представляющийся «каппером» (профессиональным прогнозистом в ставках на спорт) проиграл в букмекерских конторах, обещая потерпевшему выигрыш.

«Заявитель пояснил, что в социальной сети «Вконтакте» он нашел страницу пользователя под именем «Адель Сулейманов», который является владельцем КАЦ (Капперско-аналитического центра). Со слов потерпевшего, данный гражданин получает от граждан деньги, на которые делает ставки на различные спортивные события, а также продает прогнозы спортивных игр.



Изучив официальный сайт каппера, где сообщается, что прогнозы сбываются на 90 %, житель Усинска тоже решил быстро и легко заработать. Он начал переписку, в которой сообщил, что хочет играть по прогнозам Аделя.



В ответ он получил сообщение о том, что для осуществления ставок необходим первоначальный взнос в размере 30 тыс. рублей, а также 15 тыс. рублей «для страховки». Денежные средства нужно было перевести на два номера кошельков «Яндекс деньги».



Житель Усинска согласился на условия незнакомца и перевел в общей сложности, с учетом процентов за переводы денег, 88 тыс. рублей. Онлайн-собеседник ответил, что деньги получил.



Спустя несколько дней усинец вновь связался с каппером, от которого узнал, что банк проигран. При этом незнакомец заверил жителя Усинска в том, что можно постараться вернуть деньги, поставив новые ставки. Для этого нужно было перевести еще 20 тыс. рублей.



Потерпевший вновь поверил незнакомцу и перевел на указанный киви-кошелек в общей сложности еще более 25 тыс. рублей. После этого житель Усинска стал ждать сообщения от каппера, но тщетно. Заподозрив, что его обманули мошенники, гражданин обратился в полицию», — сообщается на сайте МВД по Республике Коми.

Часть 2 статьи «Мошенничество» УК РФ предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.