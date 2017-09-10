Прогноз Деменко на матч «Динамо» — «Зенит»: питерцы разгромят соперника

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и других клубов России Максим Деменко сделал прогноз на матч девятого тура РФПЛ «Динамо» — «Зенит».

«Зенит» сейчас вне конкуренции. Вопрос в настрое. «Динамо» при своих болельщиках будет стараться максимально показать хороший футбол, хотя больше и будет играть от обороны. Но думаю, что «Зенит» выиграет. Ставлю на счёт 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга», — рассказал Деменко корреспонденту «Чемпионата».

Букмекеры фаворитом матча считают гостей. На победу «Зенита» предлагается ставить за 1.73. Ничья котируется за 3.60. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 5.15. Желающие поставить на счёт 3:0 в пользу «Зенита» могут сделать это за 13.00 (см. все коэффициенты на матч).

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится 10 сентября в Москве на стадионе «Арена Химки». Начало — в 14:00.