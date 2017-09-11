Betway стала титульным спонсором British Basketball All-Stars Championship

Букмекерская компания Betway стала титульным спонсором баскетбольного турнира British Basketball All-Stars Championship, в котором примут участие восемь лучших команд Великобритании.

Призовой фонд составит 100 тыс. фунтов стерлингов (€109,3 тыс.), 20 % из которых достанутся победителю. Турнир состоится 24 сентября на арене O2 в Лондоне, Англия.

«Мы очень рады, что снова будем работать с нашими хорошими друзьями из Betway; на протяжении многих лет мы вместе провели много мероприятий", — сказал председатель Matchroom Sport Барри Хирн, который будет одним из организаторов событич.