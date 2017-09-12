Правительство Грузии обсуждает возможность полного запрета азартных онлайн-игр

В парламенте Грузии обсуждается вопрос полного запрета азартных онлайн-игр в стране. Об этом сообщил заместитель министра финансов Грузии Лаша Хуцишвили, сообщает издание «Бизнес Грузия».

«Мы анализируем мировой опыт на этом направлении, чтоб понять, насколько эффективными оказываются те или иные меры, принимаемые в отношении онлайн — игорного бизнеса. Ныне существующая международная практика показывает, что в настоящее время не существует эффективных механизмов, позволяющих реально запретить онлайн-игры. На такого рода меры тратятся миллионы из государственного бюджета, а толку никакого», — рассказал Хуцишвили.

По словам чиновника, запретительные меры на практике не эффективны, так как современные технологии позволяют легко обойти подобные регуляции, и в таком случае единственной реальной альтернативной является полный контроль над Интернетом.



«Министерство финансов также рассматривает данный вопрос с точки зрения фискальной политики, полный контроль над Интернетом связан с очень большими расходами», — сказал заместитель министра.