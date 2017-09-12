«Челси» — «Карабах»: две рискованные ставки от Робби Сэвиджа

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов «Челси» — «Карабах». Встреча состоится 12 сентября, начало — в 21:45 мск.



Ставка: победа «Челси» 4:0 за 9.50, Мората забьёт как минимум два мяча за 4.00 (см. все коэффициенты).



«В 13 из последних 14 выступлений в ЛЧ синие выходили в плей-офф, и трудно представить, что эта статистика ухудшится. «Карабах» никогда не играл в групповом этапе ЛЧ, поэтому я не вижу, за счёт чего этот клуб наберёт очки в Лондоне. Можно взять победу с хозяев с форой, но я рискну: ставлю на 4:0 и дубль Мораты», — сказал Сэвидж.