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William Hill заключил соглашение с британским оператором ставок на стадионах

13 сентября 2017, среда. 19:00 Ставки

Букмекерская компания William Hill заключил соглашение с крупнейшим британским оператором ставок на стадионах BD Stadia.

Согласно договоренности, William Hill сможет предлагать свои услуги на шести футбольных стадионах. Сделка охватывает клубы АПЛ «Хаддерсфилд Таун» и «Сток Сити», команды из Чемпионшипа «Болтон Уондерерс», «Престон Норт Энд» и «Куинз Парк Рейнджерс», а также «Брэдфорд Сити» из Первой лиги.

William Hill будет использовать специальные палатки для ставок в дни домашних матчей указанных клубов.

Источник: Igamingbusiness Сообщить об ошибке
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William Hill
Новости. Ставки
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