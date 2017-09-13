William Hill заключил соглашение с британским оператором ставок на стадионах

Букмекерская компания William Hill заключил соглашение с крупнейшим британским оператором ставок на стадионах BD Stadia.

Согласно договоренности, William Hill сможет предлагать свои услуги на шести футбольных стадионах. Сделка охватывает клубы АПЛ «Хаддерсфилд Таун» и «Сток Сити», команды из Чемпионшипа «Болтон Уондерерс», «Престон Норт Энд» и «Куинз Парк Рейнджерс», а также «Брэдфорд Сити» из Первой лиги.

William Hill будет использовать специальные палатки для ставок в дни домашних матчей указанных клубов.