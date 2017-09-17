«Челси» — «Арсенал»: прогноз Робби Сэвиджа на центральный матч тура АПЛ

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч пятого тура АПЛ «Челси» — «Арсенал». Встреча состоится сегодня, 17 сентября, начало — в 15:30 мск.



Ставка: «Челси» победит, и обе забьют за 3.50. (см. все коэффициенты).



«Арсенал» проиграл синим в пяти последних гостевых матчах АПЛ, и его шансы прервать серию кажутся небольшими. «Челси» набрал ход, а у Мораты в АПЛ уже три гола и две передачи. «Арсенал» по-прежнему пытается разобраться в себе, тратя ценное время на слухи о контрактах и прочую ерунду. В таких условиях трудно играть на все сто», — сказал Сэвидж.