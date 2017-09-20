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В Беларуси правоохранительные органы выявили схему организации договорных матчей

20 сентября 2017, среда. 10:38 Ставки

Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова рассказала о типовой схеме организации договорных матчей в белорусском футболе.

«Иностранец и наш, назовём его так, тренер договариваются о том, каким должен быть результат конкретного матча. Как правило, с учётом анализа дела, этим результатом должно явиться поражение подконтрольной команды или в игре, или в тайме с определённой разницей мячей. Потому что логично, что проиграть, конечно, легче, чем выиграть. Достигнув этой договорённости, иностранец передаёт незаконное денежное вознаграждение тренеру либо другому функционеру, часть которого последний распределяет среди футболистов, которые могут обеспечить заказанный результат. В день матча они связываются в Интернете, делают денежную ставку в Международной букмекерской конторе, в которой получают крупный выигрыш после достижения нужного результата, вплоть до разницы в мячах.

Впервые факт получения вознаграждения за оказание незаконного влияния на результат профессионального футбольного матча был установлен в апреле прошлого года. От этого факта начали проводиться другие оперативно-следственные мероприятия, которые указали на существование целой системы, и эта системность подкупов действует в белорусском профессиональном футболе. В связи с этим началась масштабная работа и были выявлены все остальные факты. Всё это осуществлялось во взаимодействии с руководством Белорусской федерации футбола. В материалах уголовного дела зафиксированы и видеозаписи, и фотосъёмки, в том числе самих фактов передачи денежных средств. На первоначальном этапе в состав следственной группы входило несколько следователей, даже руководитель нашего подразделения Центрального аппарата участвовал в проведении отдельных следственных действий. Всё это осуществлялось в целях сбора доказательств.

Видеозаписи матчей отсматривались и тщательно изучались. Следователи обращали внимание на не поддающиеся объяснению ошибки некоторых футболистов. К примеру, один из игроков допустил две решающие ошибки за три минуты матча. Чтобы доказать факт преступления, следователи допрашивали профессиональных тренеров, которые согласились, что указанный футболист действительно играл гораздо ниже своих возможностей. Кроме анализа видео матчей, следователи анализировали данные мобильных операторов. Стало ясно, что в одно и то же время, в одном и том же месте после указанного матча находились футболист и лицо, которое передаёт незаконное денежное вознаграждение.

Кроме того, следователями собиралось множество других доказательств. В том числе диалоги участников этого дела, переписки спортсменов. Изучено то, как было произведено вовлечение спортсмена. Конечно, были и факты противодействия следствию, так как это трудно доказуемые уголовные дела», — цитирует Гончарову Tut.by со ссылкой на «Альфа Радио».

Слушания дела по ст. 253 УК (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) в отношении 15 обвиняемых (им инкриминируются разные части ст. 253 УК.) в суде Первомайского района Минска начнутся 25 сентября.

Источник: Tut Сообщить об ошибке
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