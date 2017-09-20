Букмекеры заработали на ничьей в бою Головкин — Альварес

16 сентября в Лас-Вегасе состоялся боксёрский поединок между Геннадием Головкиным из Казахстана и мексиканцем Саулем Альваресом за чемпионские пояса WBC, WBA, IBF и IBO.

Решением судей бой завершился ничьей. Заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» по трейдингу Максим Афанасьев сообщил, что неожиданный исход поединка принёс букмекерам прибыль.

«В нашей компании объём выплат составил всего лишь 30% от всего объёма ставок. И до начала боя, и по ходу поединка на ничейный исход пришлось всего по 1% от всего объёма ставок. При этом встреча была довольно популярна у игроков», — сообщил Афанасьев «Рейтингу Букмекеров».

При этом один из клиентов «Лиги Ставок» поставил на ничью сразу 40 тыс. рублей с коэффициентом 30.00. Чистый выигрыш по ставке составил 1 млн 160 тыс. рублей.

Согласно обзору на сайте «Рейтинг Букмекеров», БК «Лига Ставок» владеет бессрочной лицензией ФНС России №6 от 8 июля 2009 года, переоформленной 21 марта 2017 года. По состоянию на начало 2017 года сеть пунктов приёма ставок данной букмекерской компании объединяла около 470 клубов в более чем 100 городах России.