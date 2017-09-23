Прогноз Карпина на матч «Спартак» — «Анжи»: красно-белые пропустят, но победят

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на матч 11-го тура РФПЛ «Спартак» — «Анжи», который пройдёт сегодня, 23 сентября, на стадионе «Открытие Арена». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Ставка: П1 и обе забьют за 2.64 (см. все коэффициенты на матч)



«Двух мнений не должно быть. «Спартак» обязан выигрывать дома, обязан выигрывать у «Анжи» в любом случае и несмотря ни на что. Пусть играли в кубке, «Анжи» даже вторым составом, но это не важно. «Спартак» всё равно должен выиграть. И я думаю, что он выиграет крупно. Спартаковцам удастся забить больше двух мячей, и я думаю, что итоговая разница в счёте будет больше одного мяча. Однако, «Анжи» наверняка удастся забить», — рассказал Карпин.