Волейболистки сборной России победят Турцию на ЧЕ-2017, считают эксперты

23 сентября в матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу сыграют женские сборные России и Турции. Начало игры — в 19:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Турции за 2.23. Шансы России оценены в 1.57 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на победу россиянок с форой "-1,5 партии" — 2.34, а на победу Турции с форой "+1,5 сета" — 1.57



Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят поражение сборной Турции в четырёх партиях (4.24). Поставить на победу России 3:0 можно за 5.00, коэффициент на выигрыш россиянок в пяти сетах — 4.80.