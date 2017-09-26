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Букмекеры: «Манчестер Сити» не оставит шансов «Шахтёру», голов будет много

26 сентября 2017, вторник. 15:30 Ставки

Букмекеры назвали фаворита матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Шахтёр», который состоится 26 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Букмекеры считают «Шахтёр» аутсайдером и предлагают поставить на гостей за 13.5. Шансы «Манчестер Сити» на победу оценены коэффициентом 1.20. Поставить на ничью можно за 8.30 (см. все коэффициенты на матч).

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.25, а на ТМ 2,5 гола — за 3.88.

Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.75. Самые вероятные авторы голов — Габриэл Жезус (1.53) и Серхио Агуэро (1.40).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Шахтёр Донецк коэффициенты
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